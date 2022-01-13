В Кривом Роге очередная трагедия с водителем микроавтобуса. Утром 13 января стало известно, что на улице Светлогорской за рулем скончался мужчина.
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Резкая остановка показалась подозрительной, и люди вызвали скорую и полицию. Известно, что водитель занимался регулярными перевозками, однако автобус не был маршруткой. Среди основных причин трагедии - у водителя внезапно остановилось сердце. Однако окончательные выводы будут после проведения судебно-медицинской экспертизы.
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Как уже сообщала Politeka, в Днепре произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. На одной из улиц автомобиль "ЗАЗ" врезался в столб. Очевидцы ДТП вызвали скорую и полицию. Когда медики прибыли на место аварии, то смогли лишь констатировать смерть. Известно, что мужчина проживал в переулке, где произошла авария. По предварительной версии, мужчине стало плохо, он потерял сознание, а затем машина врезалась в столб. Однако все выводы можно будет делать после результатов судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, в центре Днепра трамвай сошел с рельсов: кадры с места ЧП
Также Politeka писала, что автобус с пассажирами загорелся во время движения, фото: "выгорел дотла"