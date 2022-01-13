В Кривом Роге очередная трагедия с водителем микроавтобуса. Утром 13 января стало известно, что на улице Светлогорской за рулем скончался мужчина.

Как сообщает "Первый городской", на момент трагедии в микроавтобусе кроме водителя никого не было. Это позволила избежать большей трагедии. По информации свидеделей, автобус двигался по улице со стороны шахты "Родина" в сторону улицы Дишинського, а потом резко остановился. Авария произошла около 7 часов утра. Мужчина умер прямо за рулем транспортного средства во время движения.

Резкая остановка показалась подозрительной, и люди вызвали скорую и полицию. Известно, что водитель занимался регулярными перевозками, однако автобус не был маршруткой. Среди основных причин трагедии - у водителя внезапно остановилось сердце. Однако окончательные выводы будут после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Как уже сообщала Politeka, в Днепре произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. На одной из улиц автомобиль "ЗАЗ" врезался в столб. Очевидцы ДТП вызвали скорую и полицию. Когда медики прибыли на место аварии, то смогли лишь констатировать смерть. Известно, что мужчина проживал в переулке, где произошла авария. По предварительной версии, мужчине стало плохо, он потерял сознание, а затем машина врезалась в столб. Однако все выводы можно будет делать после результатов судебно-медицинской экспертизы.

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