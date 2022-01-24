На Днепропетровщине спасатели сняли подростка с 7-метровой высоты. За
Поздно ночью 22 января к спасателям, 15-летний парень забрался на дерево. Спуститься самостоятельно уже не смог. Когда спасатели прибыли на место происшествия, выяснилось, что паренек "завис" в ветвях дерева на высоте около семи Петров.
С помощью лестницы, спасатели помогли парню спуститься на землю. А вот зачем он залез почти на верхушку дерева подросток объяснить не смог. На место также вызвали представителей полиции, которые и доставили несовершеннолетнего домой.
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Как уже сообщала Politeka, на днях спасатели в Днепре вызволили пенсионера из необычной ловушки. Как выяснилось, на службу спасения "101" позвонил мужчина, который рассказал, что уже три дня его пожилой дядя не выходит на связь. Пенсионер должен находится в квартире, но ключей от входных дверей племянник не имеет. Поэтому спасателям ничего не оставалось как ломать замки. Когда в жилище все таки удалось попасть, водной из комнат нашли дедушку, который застрял за диваном. По Там они в одной из комнат нашли пенсионера, застрявшего за диваном. Похоже в такую ловушку он попал, когда вставал. Самостоятельно выбраться из "диванной ловушки" у пожилого человека не хватило сил. Полицейские освободили пожилого мужчину и вызвали ему скорую помощь. Дедушка был госпитализирован в больницу.
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