Как пишет Politeka.net, украинцы защищаются от российских оккупантов уже 24-е сутки. За это время удалось не только врага остановить, но и пойти в контрнаступление по некоторым направлениям. Несмотря на сильный ответ российским оккупантам украинская армия тоже несет потери. И сегодня, 19 марта, стало известно о гибели жителя Днепропетровщины Романа Коренюка. Об этом сообщили в ТГ-канале "Труха Днепр".
"Погиб боец из Днепропетровщины
В бою с оккупантами погиб старший солдат ВСУ Коренюк Роман Дмитриевич.
Коренюк Роман погиб 3 марта, защищая свободу и независимость своей страны. Сегодня, 19 марта, Роману бы исполнилось 30 лет.
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Украинский воин работал мастером горного участка №5 шахты "Октябрьская", - было написано в сообщении.
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