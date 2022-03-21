Как пишет Politeka.net, украинцы защищают свою землю уже 26-е сутки от российских оккупантов. Хоть враг и меньше стал использовать авиацию, но по сей день продолжает вторгаться в воздушное пространство Украины. Воздушное командование "Восток" на страничке в Фейсбук сообщили о новых победах в своем секторе ответственности.

"Враг уже неоднократно сталкивался с украинским ПВО и вынужден снизить интенсивность полетов как самолетов, так и крылатых ракет. Однако до сих пор движется в наше воздушное пространство своими БПЛА. Зря. Вчера вечером минус одна враждебная любознательная птичка на Днепропетровщине. Сегодня после обеда - минус две в Харьковской области.

Держим строй! Слава Украине", - написано было в публикации.

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