Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.
По данным прокуратуры, захватчики совершили запрещенных реактивный артиллерийский обстрел системой залпового огня Торнадо-С. Четыре ракеты были с кассетными снарядами.
Во время осмотра пострадавшей территории сотрудники прокуратуры нашли осколки вражеских ракет. Информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры уточняется. Отмечается, что любые военные объекты на территории отсутствуют.
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Добавим, особенностью новых российских зарядов для «Торнадо-С» является то, что заряд может взрываться в течение 40 часов после падения.
При обнаружении подобных зарядов ни в коем случае к ним нельзя подходить подходить, а сразу сообщать по телефонам 101 и 102.
Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту возле Никополя Днепропетровской области.
Об этом, как пишет Politeka.net на своей странице в Facebook сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.
"Произошла ракетная атака объекта возле города Никополь. Без жертв. Информации об угрозе городу сейчас нет. Оставайтесь в укрытиях до завершения сигнала воздушной тревоги", – сообщил Евтушенко.
Также сообщалось, что фанат "русского мира" помогал оккупантам в Кривом Роге.
Кроме того Politeka.net писала, что на Днепропетровщине оплакивают Героя, отдавшего жизнь за Украину