Согласно распоряжению начальника Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, в регионе запрещается посещение лесов и въезд в них на авто.

Как указано в документе, запрет действует в период военного положения и призван предотвратить реальную угрозу возникновения пожаров и минимизации последствий.

Запрет не касается ВСУ, Нацгвардии, Службы безопасности Украины, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

ЕЕ соблюдение будут контролировать специалисты областного управления лесного и охотничьего хозяйства вместе со спасателями.

На нарушителей будут составлять админпротоколы. "Штраф за посещение лесов – от 1 530 до 15 300 грн. Штраф за поджог сухостоя – от 3 060 до 21 420 грн. Или заключение сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества", - сообщили в пресс-службе ОГА.

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