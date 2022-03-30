Согласно распоряжению начальника Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, в регионе запрещается посещение лесов и въезд в них на авто.
Как указано в документе, запрет действует в период военного положения и призван предотвратить реальную угрозу возникновения пожаров и минимизации последствий.
Запрет не касается ВСУ, Нацгвардии, Службы безопасности Украины, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
ЕЕ соблюдение будут контролировать специалисты областного управления лесного и охотничьего хозяйства вместе со спасателями.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Вынуждены вернуться в Беларусь: в разведке Британии раскрыли, как изменилась ситуация на передовой
Оккупанты открыли огонь по спящим людям, идет спасательная операция: "Завалов очень много"
Блицкриг провалился, оккупанты переходят к плану "Б": выяснились детали
РФ выводит часть войск из Киевской и Черниговской областей: в Генштабе рассказали о проблемах оккупантов
На нарушителей будут составлять админпротоколы. "Штраф за посещение лесов – от 1 530 до 15 300 грн. Штраф за поджог сухостоя – от 3 060 до 21 420 грн. Или заключение сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества", - сообщили в пресс-службе ОГА.
Напомним, пастор из Днепра пропал на пути в Мариуполь: "Остались жена и двое детей".
Как сообщала Politeka, украинцам будут бесплатно раздавать продукты, кто сможет получить.
Также Politeka писала, что в Украине существенно подорожает сливочное масло.