В Днепре попрощались с командиром танкового взвода, старшим лейтенантом Владиславом Подобным.

Он погиб в бою с российскими войсками на Черниговщине — говорится в сообщении прессслужбы Днепропетровской военной администрации.

С первого дня войны парень защищал страну от российских оккупантов.

Владислав хотел подражать родителям и стать пограничником, говорит его учительница Наталья Кононовская. После школы поступил в Национальную академию сухопутных войск во Львове. Далее присоединился к Вооруженным Силам Украины. Участвовал в боевых действиях в зоне АТО.

"Замечательный мальчик был воспитанный, талантливый, позитивный. Хорошо учился и стремился стать военным. Очень хотел, чтобы родители им гордились", – вспоминает учительница.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил Владислава Подобного Орденом Богдана Хмельницкого III степени-посмертно.

Напомним, пастор из Днепра пропал на пути в Мариуполь: "Остались жена и двое детей".

Как сообщала Politeka, новый запрет вводится для жителей Днепропетровщины.

Также сообщалось, что известный итальянец приютил у себя дома семью из Днепра.