В Днепре попрощались с командиром танкового взвода, старшим лейтенантом Владиславом Подобным.
Он погиб в бою с российскими войсками на Черниговщине — говорится в сообщении прессслужбы Днепропетровской военной администрации.
С первого дня войны парень защищал страну от российских оккупантов.
Владислав хотел подражать родителям и стать пограничником, говорит его учительница Наталья Кононовская. После школы поступил в Национальную академию сухопутных войск во Львове. Далее присоединился к Вооруженным Силам Украины. Участвовал в боевых действиях в зоне АТО.
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"Замечательный мальчик был воспитанный, талантливый, позитивный. Хорошо учился и стремился стать военным. Очень хотел, чтобы родители им гордились", – вспоминает учительница.
Президент Украины Владимир Зеленский наградил Владислава Подобного Орденом Богдана Хмельницкого III степени-посмертно.
Напомним, пастор из Днепра пропал на пути в Мариуполь: "Остались жена и двое детей".
Как сообщала Politeka, новый запрет вводится для жителей Днепропетровщины.
Также сообщалось, что известный итальянец приютил у себя дома семью из Днепра.