31 марта в трех карьерах Кривого Рога произведут плановые производственные взрывы.

К происходящим в Украине военным действиям они отношения не имеют.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Криворожского горисполкома.

31 марта, в 12.00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «№3» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально Городской районы).

В 13.00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «Анновский» ПРАО «СевГОК» (Терновский район).

В 14.00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).

Взрывы плановые и контролируемые. Потому причин для беспокойства нет.

Напомним, пастор из Днепра пропал на пути в Мариуполь: "Остались жена и двое детей".

Как сообщала Politeka, новый запрет вводится для жителей Днепропетровщины.

Также сообщалось, что известный итальянец приютил у себя дома семью из Днепра.





