31 марта в трех карьерах Кривого Рога произведут плановые производственные взрывы.
К происходящим в Украине военным действиям они отношения не имеют.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Криворожского горисполкома.
31 марта, в 12.00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «№3» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально Городской районы).
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В 13.00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «Анновский» ПРАО «СевГОК» (Терновский район).
В 14.00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).
Взрывы плановые и контролируемые. Потому причин для беспокойства нет.
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