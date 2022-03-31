Для безработных днепрян, а также внутренне перемещенных лиц, которые находятся на учете в центре занятости, с 1 апреля предоставляется возможность принять участие в оплачиваемых общественных работах.

Об этом во время брифинга 31 марта сообщила начальница инспекции по вопросам труда Днепровского горсовета Татьяна Янушкевич.

"С 1 апреля за счет городского бюджета в Днепре начнутся общественные работы. По состоянию на 31 марта заключены четыре договора об организации общественных работ временного характера. Срок действия договоров-по 30 июня 2022 года. В общественных работах могут принять участие как безработные днепряне, так и внутренне перемещенные лица, которые находятся или стали на учет в центр заняйтості", - рассказала посадовиця.

По словам Татьяны Янушкевич, общественные работы заключаются в расчистке и уборке Новокодацкого парка. За выполнение работ человек будет получать минимальную заработную плату - 6500 гривен.

Тем, кто хочет работать на общественных работах, следует обратиться в городской центр занятости. Телефон: (068) 357-96-91.

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