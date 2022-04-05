В войне с россией мужественно погиб еще один военный из Кривого Рога.

Об этом сообщили на Фейсбук-странице 17 отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко:

"Идет война и все встали на защиту родных домов и страны. Каждый человек вносит свою часть в победу. Военнослужащие 17 отдельной танковой бригады с оружием в руках не дают врагу продвинуться в глубь страны. Среди них и Анатолий Чигринский. Он с честью и достоинством боролся до конца, но, к сожалению, его молодая жизнь оборвалась во время боевого столкновения с врагом. Анатолий Чигринский погиб, но память о нем будет жить. Светлая память Герою! Герои не умирают!".

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