Минулої ночі окупанти обстріляли кілька сіл на кордоні з Херсонщиною.

Про це, як пише Politeka.net, передавати голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

"Почався новий робочий тиждень. Виходьте на роботу, хто цього ще не зробив. Країні потрібна підтримка і допомога. Економіка повинна працювати", - закликав Резніченко.

Також голова Дніпропетровської ОДА повідомив, що в результаті обстрілу сіл на кордоні з Херсонщиною ніхто не постраждав.

"Область під контролем Збройних сил, ворожих військ на нашій території немає" - запевнив Резніченко.

Додамо, що минулої ночі окупанти завдали ракетного удару по Одесі.

"Потрапили в інфраструктурний об'єкт", - повідомив спікер Військової адміністрації Сергій Братчук.

Також вранці 4 квітня обстрілу з боку окупантів піддався Миколаїв.

"Російські війська вранці 4 квітня завдали кілька ракетних ударів по місту Миколаєву», - повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Градоначальник закликав жителів не публікувати фото і відео з місця обстрілу до того, як це зроблять офіційні джерела.

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