Про це, як пише Politeka.net, передавати голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
"Почався новий робочий тиждень. Виходьте на роботу, хто цього ще не зробив. Країні потрібна підтримка і допомога. Економіка повинна працювати", - закликав Резніченко.
Також голова Дніпропетровської ОДА повідомив, що в результаті обстрілу сіл на кордоні з Херсонщиною ніхто не постраждав.
"Область під контролем Збройних сил, ворожих військ на нашій території немає" - запевнив Резніченко.
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Додамо, що минулої ночі окупанти завдали ракетного удару по Одесі.
"Потрапили в інфраструктурний об'єкт", - повідомив спікер Військової адміністрації Сергій Братчук.
Також вранці 4 квітня обстрілу з боку окупантів піддався Миколаїв.
"Російські війська вранці 4 квітня завдали кілька ракетних ударів по місту Миколаєву», - повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
Градоначальник закликав жителів не публікувати фото і відео з місця обстрілу до того, як це зроблять офіційні джерела.
Нагадаємо, у Кривому Розі попрощалися з 20-річним Данилом, який з перших днів був на передовій.
Також Politeka.net повідомляла, що у Дніпрі запрацюють кінотеатри.
Крім того Politeka.net писала, що Зеленський звернувся до українців після страшних кадрів з Бучі.