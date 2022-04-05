На Днепропетровщине женщина погибла, взяв в руки кассетный боеприпас.
Об этом говорится в сообщении на фейсбук-странице областной полиции.
Так, 5 апреля около 7 часов утра в селе Новоселовка Покровского района Днепропетровской области погибла 47-летняя местная жительница: она подорвалась на взрывном устройстве, когда взяла его в руки.
Она скончалась от полученных ранений. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и взрывотехники.
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По данному факту полицейские проводят проверку, материалы зарегистрировали в журнале единого учета.
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