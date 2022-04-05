Мэр Днепра Борис Филатов рассказал об уникальной тероборону, которая образовалась в городе.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Суспільне".

"У нас возник эксперимент. У нас у единых есть добровольческое формирование при мэрии. Оно называется "Варта Дніпра". Более того, я вам скажу, что там стоит очередь из тысяч людей. Но у них пока нет оружия. У них проходит военное "слаживание" (объединение, боевое соединение)", - говорит Филатов.

По словам мэра, люди они тренируются, осуществляют полицейские функции под руководством Нацполиции. Это добровольческое формирование, которое фактически находится в глубоком резерве.

"У нас при создании теробороны, "Варти Дніпра", не было ни одного эксцесса не было "френдли файр", злоупотреблений, не было нападений на граждан. Потому что в других регионах бывали случаи, когда людям выдавали автоматы, а потом не знали, как их удалить. Не говоря уже о том, что они сделали очень много горя перед тем. У нас есть такой положительный опыт и мы готовы им поделиться. А все спекуляции, что это частная армия днепровского региона, — это чушь", - утверждает мэр.

Напомним, бойцы Днепровской терробороны отправили кафиров в ад и захватили технику: появились кадры.

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