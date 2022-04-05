Медучреждения Днепра работают в привычном графике, а первую и неотложную помощь могут получить все, кто в ней нуждается.
Об этом сообщает «Наше Місто» со ссылкой на заместителя медицинского директора по экспертизе и временной нетрудоспособности в одной из городских больниц Павла Савченко.
По словам днепровского специалиста, в военное время центры работают в привычном режиме и принимают людей. Также пациентам выдают рецепты и предоставляют неотложную помощь.
“Начиная с 24 февраля изменения в нашей работе только в том, что во время воздушной тревоги мы спускаемся в укрытия. Там же можем принять людей и предоставить первичную медицинскую помощь”, — рассказал Павел Савченко.
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Спикер акцентировал, что все переселенцы и беженцы получают в Днепре необходимую медицинскую помощь, даже несмотря на отсутствие декларации с семейным врачом.
Напомним, Филатов рассказал о создании экспериментальной теробороны в Днепре.
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