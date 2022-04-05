Медучреждения Днепра работают в привычном графике, а первую и неотложную помощь могут получить все, кто в ней нуждается.

Об этом сообщает «Наше Місто» со ссылкой на заместителя медицинского директора по экспертизе и временной нетрудоспособности в одной из городских больниц Павла Савченко.

По словам днепровского специалиста, в военное время центры работают в привычном режиме и принимают людей. Также пациентам выдают рецепты и предоставляют неотложную помощь.

“Начиная с 24 февраля изменения в нашей работе только в том, что во время воздушной тревоги мы спускаемся в укрытия. Там же можем принять людей и предоставить первичную медицинскую помощь”, — рассказал Павел Савченко.

Спикер акцентировал, что все переселенцы и беженцы получают в Днепре необходимую медицинскую помощь, даже несмотря на отсутствие декларации с семейным врачом.

Напомним, Филатов рассказал о создании экспериментальной теробороны в Днепре.

Как сообщала Politeka, Резниченко обратился к жителям Днепропетровщины с важным заявлением «Выходите ... »

Также Politeka писала, что Кривой Рог в слезах провел в последний путь 20-летнего Даниила, видео: "с первых дней войны был на передовой"