Информацию о тех адресах, которые не соблюдают светомаскировку, не нужно писать в открытых комментариях под постами в соцсетях.
Об этом рассказал начальник инспекции по вопросам благоустройства Днепровского городского совета Руслан Мороз.
Чиновник заявил, что жителям Днепра нужно сообщать информацию о несоблюдении светомаскировки напрямую ему в личные сообщенияна Facebook.
“Вы не увидите, что сообщение прочитано. Но оно будет прочитано 100% и передано в работу. Читаются даже те сообщения, которые попадают в папку «спам», — написал Руслан Мороз.
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Начальник инспекции по вопросам благоустройства горсовета акцентировал, что необходимо писать точные адреса, где не соблюдается светомаскировка.
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