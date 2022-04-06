2 апреля в Кривом Роге пропала 30-летняя Инна Бельдиенко. Она ушла из дома и не вернулась. Телефон с собой она не брала.
Как передает Информатор, женщину уже ищут, заявление в полиции составили, но нужна помощь свидетелей.
Была одета: кроссовки Fila с белой подошвой, темно-синие джинсы, ярко-голубая куртка (как на фото ниже), розовая кепка Adidas.
Если Вы видели Инну или знаете, где она может быть, пожалуйста, позвоните по номеру (097) 100-86-63 (Валентин) или на линию «102». Любая информация может оказаться полезной.
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