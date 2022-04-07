07 апреля, в 12:00 и в 14:00 в производственных целях будут произведены плановые взрывы в карьерах Кривого Рога.

Жителей города просят не паниковать. Об этом сообщает Криворожский горисполком.

Плановые взрывы произведут в карьерах:

В 12:00 «№2-бис» ПАО «АМКР» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы).

В 14:00 «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).

Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет.

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