07 апреля, в 12:00 и в 14:00 в производственных целях будут произведены плановые взрывы в карьерах Кривого Рога.
Жителей города просят не паниковать. Об этом сообщает Криворожский горисполком.
Плановые взрывы произведут в карьерах:
В 12:00 «№2-бис» ПАО «АМКР» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы).
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В 14:00 «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).
Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет.
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