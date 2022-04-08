Люди снова вышли на работу.

Крупные предприятия Днепропетровщины возвращаются к работе. Об этом 8 апреля сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко.

"Один из металлургических заводов нашей области снова приступил к работе. Он получил заказ и загружен на полную. Люди вышли на работу. У них будет зарплата, у государства - налоги. Это сверхважно в настоящее время", - говорится в сообщении

По словам главы ОВА, в регионе работают практически все крупные предприятия.

«И в этом уже сегодня наша с вами победа», - отметил он.

Ранее сообщалось, что в прифронтовой Днепропетровской области стартовали ремонты покрытия на дорогах государственного значения. Работы происходят в пределах эксплуатационного содержания. Дорожники ликвидируют аварийную ямочность горячим асфальтобетоном.

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