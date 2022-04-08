Из Харьковского Фельдман ЭкоПарка в Днепр помогают эвакуировать животных.
Об этом сообщают в на пресс-службе Днепровского горсовета. Вывезено уже полтора десятка кошачьих.
«Днепр является логистическим центром по перевозке животных из Харькова. Далее они отправляются в другие города, в частности на запад Украины, в Киев. Сложность процесса перевозки состоит в том, что ЭкоПарк расположен в близости к вражеским войскам и там постоянные обстрелы. Тигра вывезли последним из кошачьих. Сегодня вечером он поедет в Киев», – рассказал во время выездной пресс-конференции 8 апреля заместитель городского головы Михаил Лысенко.
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