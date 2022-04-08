В Днепропетровской области продолжают восстанавливать автобусные маршруты

На сегодня восстановили 153 маршрута, из них 13 – за последнюю неделю. Транспорте сообщение наладили между Днепром, всеми районными центрами и городами областного значения. Восстанавливают маршруты, на который есть наибольший спрос.

Из Днепра теперь можно доехать до Верховцево, Лихівки, Вольногорска, Колодцев, Петриковки, Соленого, Голубивки и через село Приют – до Магдалиновки. Из Каменского - в колодцы. Из Кривого Рога - в Христофоровку и село раннее утро. Из Новомосковска до Королевка.

Кроме этого, из Днепра автобусами можно доехать до других городов Украины. Среди них – Киев, Борисполь, Одесса, Полтава, Умань, Винница, Хмельницкий, Черновцы, Черкассы, Тернополь, Львов.

Международные перевозки с центрального автовокзала Днепра осуществляются в Варшаву, Люблин, Краков, Катовице, Познань, Щецин, Вроцлав. А еще мост Прага, Брно, Пльзень, Дрезден, Дюссельдорф, Мюнхен, Франкфурт на Майне.

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