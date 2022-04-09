В Днепре, 9 апреля, синоптики предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях.

Ожидается уровень опасности 1 (желтый). Об этом передает Ситуационный центр.

По данным синоптиков будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы будут достигать 15-20 м/сек. Ожидается температура ночью 5-7°, днем 19-21°.

9 апреля днем в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с.

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