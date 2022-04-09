93-я бригада ОМБр Холодний Яр продолжает героически сражаться с оккупантами.
На счету бригады множество уничтоженной российской техники и личного состава армии страны-агрессора
В очередной раз защитники Украины продемонстрировали результаты своей успешной работы
«российская армия не сильная. Она просто длинная. россия вела много войн с разными странами, но закончится ее военная мощь здесь, в Украине, — написали защитники Украины из 93-й бригады на странице в Facebook.
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