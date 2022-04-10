Житель Новомосковска по имени Данил несмотря на все запреты снимал результат вражеской атаки и выкладывал видео в Instagram в режиме реального времени. За это и был задержан правоохранителями.
Как сообщает мэр Новомосковска, Сергей Резник, произошло это еще 5 апреля. Тогда сотрудникам ГСЧС понадобилось три дня для ликвидации последствий прилета ракеты.
С парнем провели профилактическую беседу. Оказалось, что кроме съемок взрывов Данил занимался еще и мошенничеством, обманывая бойцов с передовой – предлагал снабжать их сигаретами, деньги получал, но товар не отправлял.
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