В Никополе в понедельник, 4 апреля пьяный мужчина набросился на фельдшера, который приехал на вызов, и избил его.
Ранее подобная ситуация произошла в Новомосковске, где буйного пациента после его выходки отправили защищать нашу страну.
Об этом написал директор Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко.
Так, 30 марта по ул. Толстого в Новомосковске был вызов скорой для ребенка. По вызову отец ребенка в состоянии алкогольного или наркотического опьянения угрожал фельдшеру убийством, избил его и повредил медицинскую укладку. Патрульная полиция была на месте мгновенно.
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После этого обидчика отправили использовать свои умения для защиты страны.
А в понедельник, 4 апреля в Никополе по адресу ул. Шевченко пьяный товарищ пьяного "больного" был агрессивным, сорвал маску с лица фельдшера, после бил второго фельдшера по голове и ногам. Полиция прибыла через две минуты.
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