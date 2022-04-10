В Никополе в понедельник, 4 апреля пьяный мужчина набросился на фельдшера, который приехал на вызов, и избил его.

Ранее подобная ситуация произошла в Новомосковске, где буйного пациента после его выходки отправили защищать нашу страну.

Об этом написал директор Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко.

Так, 30 марта по ул. Толстого в Новомосковске был вызов скорой для ребенка. По вызову отец ребенка в состоянии алкогольного или наркотического опьянения угрожал фельдшеру убийством, избил его и повредил медицинскую укладку. Патрульная полиция была на месте мгновенно.

После этого обидчика отправили использовать свои умения для защиты страны.

А в понедельник, 4 апреля в Никополе по адресу ул. Шевченко пьяный товарищ пьяного "больного" был агрессивным, сорвал маску с лица фельдшера, после бил второго фельдшера по голове и ногам. Полиция прибыла через две минуты.

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