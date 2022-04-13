В Днепре таксист выкинул женщину из автомобиля, а после переехал ей ногу.

Как передает Репортер со ссылкой на правоохранительные органы, во время происходящего женщина была с маленьким ребенком.

Инцидент произошел на пр. Богдана Хмельницкого около 17.00 12 апреля. По словам заявительницы, водитель такси выкинул ее из автомобиля, а после переехал ей ногу. Женщина связалась с родственниками, которые и повезли ее в больницу.

Вскоре полицейские обнаружили на ул. Калиновой такси и его водителя - мужчину 1974 года рождения. По предварительной информации, у женщины диагностировали перелом стопы. Мужчину доставили к следователю.

Напомним, ранее сообщалось об успехах ВСУ на Днепропетровщине – линию фронта отодвинули.

Также сообщалось, что 20-летний днепрянин устроил нападения во время комендантского часа.

Кроме того Politeka.net писала, что авария унесла жизни людей под Днепром.





