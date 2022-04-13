В Днепре таксист выкинул женщину из автомобиля, а после переехал ей ногу.
Как передает Репортер со ссылкой на правоохранительные органы, во время происходящего женщина была с маленьким ребенком.
Инцидент произошел на пр. Богдана Хмельницкого около 17.00 12 апреля. По словам заявительницы, водитель такси выкинул ее из автомобиля, а после переехал ей ногу. Женщина связалась с родственниками, которые и повезли ее в больницу.
Вскоре полицейские обнаружили на ул. Калиновой такси и его водителя - мужчину 1974 года рождения. По предварительной информации, у женщины диагностировали перелом стопы. Мужчину доставили к следователю.
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Напомним, ранее сообщалось об успехах ВСУ на Днепропетровщине – линию фронта отодвинули.
Также сообщалось, что 20-летний днепрянин устроил нападения во время комендантского часа.
Кроме того Politeka.net писала, что авария унесла жизни людей под Днепром.