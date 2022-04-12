Лінія військових зіткнень відсунута від Дніпропетровської області і тепер проходить по території Херсонської.

Про це, як пише Politeka.net, заявив глава ВА Кривого Рогу Олександр Вілкул в ефірі телемарафону.

Так, за його словами, під контроль України перейшли понад 15 населених пунктів.

На даний момент там йдуть роботи з відновлення інфраструктури, в першу чергу лінії ЛЕП.

Додамо, що раніше стало відомо, що силам ЗСУ вдалося збити російський літак, який був на підльоті до Дніпропетровської області.

Про це повідомляв голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника Ради оборони регіону Микола Лукашук.

«Ми під надійним захистом наших Збройних сил. За повідомленням Генштабу, окупанти не залишають спроб закріпитися на кордонах Херсонської області. Однак у їхніх підрозділах спостерігаються часті випадки дезертирства", - зазначав Микола Лукашук.

Проте, минула ніч для жителів Дніпропетровщини виявилася неспокійною.

Так, росіяни здійснили дві атаки з повітря по Синельниківському району на кордоні Запорізької та Донецької областей. Одна ракета потрапила в старий млин: в результаті прильоту в будівлі вибило вікна і пошкодило дах. Другу ракету збили над полями.

На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, аварія забрала життя людей під Дніпром.

Також повідомлялося, що в Дніпрі рятують життя героїні МНС.

Крім того Politeka.net писала, що на фельдшера в Дніпропетровській області накинувся неадекват.