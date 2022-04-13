В Юрьевском районе полицейские обнаружили пятерых граждан России, которые могут быть причастны к сотрудничеству с врагом.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Среди них один человек имел как российский, так и украинский паспорта. Отметим, что двойное гражданство сейчас в Украине незаконно.

В ходе следствия оперативники проверили 20 граждан на причастность к ДРГ и выявили пять человек, которые имели при себе российские паспорта. Также изъят карабин с оптическим прицелом и 74 патрона к нему.

Изъятые документы и оружие были направлены на экспертное исследование. Сейчас проводятся мероприятия по установлению должностных лиц, способствовавших легализации гражданина РФ на территории нашего государства.

Напомним, ранее сообщалось об успехах ВСУ на Днепропетровщине – линию фронта отодвинули.

Также сообщалось, что 20-летний днепрянин устроил нападения во время комендантского часа.

Кроме того Politeka.net писала, что авария унесла жизни людей под Днепром.