В Юрьевском районе полицейские обнаружили пятерых граждан России, которые могут быть причастны к сотрудничеству с врагом.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Среди них один человек имел как российский, так и украинский паспорта. Отметим, что двойное гражданство сейчас в Украине незаконно.
В ходе следствия оперативники проверили 20 граждан на причастность к ДРГ и выявили пять человек, которые имели при себе российские паспорта. Также изъят карабин с оптическим прицелом и 74 патрона к нему.
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Изъятые документы и оружие были направлены на экспертное исследование. Сейчас проводятся мероприятия по установлению должностных лиц, способствовавших легализации гражданина РФ на территории нашего государства.
Напомним, ранее сообщалось об успехах ВСУ на Днепропетровщине – линию фронта отодвинули.
Также сообщалось, что 20-летний днепрянин устроил нападения во время комендантского часа.
Кроме того Politeka.net писала, что авария унесла жизни людей под Днепром.