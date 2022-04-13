В Днепре из-за сильного ветра с дождем на жилом массиве "Тополь" огромное дерево упало на торговые павильоны.
Об этом 13 апреля сообщил местный Telegram-канал "ХД".
Чудом обошлось без пострадавших. Коммунальщики начали ликвидацию последствий непогоды.
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Напомним, ранее жителям Днепропетровщины рассказали, как погода помогает бороться с оккупантами.
Также сообщалось, что 20-летний днепрянин устроил нападения во время комендантского часа.
Кроме того Politeka.net писала, что авария унесла жизни людей под Днепром.