В Днепре из-за сильного ветра с дождем на жилом массиве "Тополь" огромное дерево упало на торговые павильоны.

Об этом 13 апреля сообщил местный Telegram-канал "ХД".

Чудом обошлось без пострадавших. Коммунальщики начали ликвидацию последствий непогоды.

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