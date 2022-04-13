Жителі Дніпропетровської області скаржаться на погану погоду, але насправді вона відіграє свою роль у боротьбі з окупантами

Так, голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук радить своїм землякам подивитись на погодні умови з іншого боку.

«Якщо вас дійсно непокоять такі дрібниці, подивіться на це з іншого боку. Через рясні дощі окупанти зараз сидять по коліно в болоті, деморалізовані, виснажені. Їхня техніка не може нормально пересуватись, літаки в повітря не піднімаються. А це дає нашим захисникам можливість ще краще підготуватися до можливої ескалації конфлікту і другого етапу війни, початок якого, за даними з різних джерел, очікується найближчим часом», - пояснив Лукашук.

Також голова Дніпропетровської облради повідомив, що в Синельниківському районі продовжується розмінування полів - рятувальники вже знешкодили близько сотні касетних мін.

«ЗСУ не дають оркам закріпитися на Херсонському напрямку і відганяють окупантів вглиб Херсонщини. Тобто якомога далі від нас. На інших напрямах – Донецькому, Харківському, Запорізькому – ситуація також під повним контролем Збройних сил України», - повідомив Лукашук.

Додамо, що тим часом у Генштабі ЗСУ констатували, що супротивник суттєво зменшив використання авіації через погодні умови.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про успіхи ЗСУ на Дніпропетровщині – лінію фронту відсунули.

Також повідомлялось, що 20-річний дніпрянин влаштував напади під час комендантської години.

Крім того Politeka.net писала, що аварія забрала життя людей під Дніпром.