Пьяный мужчина устроил стрельбу в Днепре на проспекте труда, о чем сообщила патрульная полиция Днепропетровской области.

Как пишет Politeka.net, мужчина в ночь с 17 на 18 апреля устроил стрельбу в Днепре. Правоохранителям пришло сообщение на горячую линию о том, что на проспекте Труда правонарушитель в нетрезвом состоянии стреляет по людям, о чем сообщила патрульная полиция Днепропетровской области у себя в Фейсбук.

"Патрульные сразу направились по указанному адресу. На месте происшествия они обнаружили в одном из автомобилей гражданина, по словам очевидцев, производившего выстрелы. Ему приказали отложить оружие и выйти из транспортного средства. После того, как гражданин выполнил требования, его задержали, применив наручники и физическую силу.

Полицейские вызвали следственно-оперативную группу и скорую для раненого мужчину. Ему оказали медицинскую помощь до приезда врачей", - написано было в публикации.

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