Как пишет Politeka.net, патрульная полиция Днепропетровской области задержала несколько подозрительных личностей. Первый гражданин был обнаружен в Чечеловском районе. Мужчина начал подозрительно себя вести, когда увидел полицию, и ускорил шаг. При проверке у него обнаружили постоянные контакты с российскими абонентами, а также множество пророссийских лозунгов. Об этом сообщает ПП Днепропетровской области в Фейсбук.

"В Соборном районе правоохранители нашли мужчину, нарушившего комендантский час. В ходе беглого осмотра у гражданина были обнаружены предмет, напоминающий оружие, пророссийская символика, звонки и переписка с российскими абонентами по телефону", - написали полицейские о втором задержанном.

Возможных пособников оккупантов передали СБУ, которые тщательно проверят их.

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