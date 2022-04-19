Вчера в Днепре попрощались с украинским военнослужащим Андреем Бреславцевым, который погиб в бою в Донецкой области.
Андрей Бреславцев с первого дня войны не сомневался в правильности своего выбора – он вступил в ряды Вооруженных сил Украины и пошел защищать страну от российского нашествия. К сожалению, в боях в Донецкой области Андрей погиб.
Вчера, 18 апреля, на ж/м Тополь Днепр простился со своим героем. Парню было всего 24 года. У него остались мама и бабушка.
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