Правоохранители задержали 24-летнего молодого человека, который убил свою 54-летнюю мать на Днепропетровщине.

Как пишет Politeka.net, 24-летний молодой человек нанес своей матери телесные повреждения, от которых она погибла. Но правоохранители задержали правонарушителя, сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

"Преступление произошло 21 апреля около 21:30 в многоэтажке по ул. Днепровский г. Павлограда. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, сын пришел навестить мать. Дома между ними возник конфликт, в результате которого злоумышленник до смерти избил женщину", - сообщено в ведомстве.

Сейчас открыто уголовное дело по статье 115 части первой. За умышленное убийство молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.

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