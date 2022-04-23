Как пишет Politeka.net, украинцы уже 59-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. Пока одни люди объединяются для помощи и покупки всего необходимого защитникам на фронт, другие пытаются на этом заработать. Так, полиция Днепропетровской области задержала правонарушителя, который брал предоплату за бронежилеты, но так ничего не отправлял.
"22-летний злоумышленник организовал незаконный бизнес на реализации военных товаров. Он размещал в группах в мессенджерах объявления о якобы продаже амуниции. Главным условием покупки была подписка от 300 до 600 гривен. После получения денег он блокировал клиентов, а сам менял номер телефона", - отмечено в сообщении.
Таким образом молодой человек обманул около 50 человек. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы по статье 190 части третьей.
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