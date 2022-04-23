Подполковника из Днепра Алексея Башева провели в последний путь сегодня на Днепропетровщине, пишет глава ОГА Валентин Резниченко.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 59-е сутки защищает свою землю от российских оккупационных войск. На днях стало известно, что погиб подполковник Алексей Башев. А сегодня, 23 апреля, глава Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что Героя провели в последний путь.

"Друзья считали его идеальным.

Думали, он бессмертен.

Он мог подобрать нужные слова. И на войне, и дома, и в веселой компании.

С 2014-го Алексей Башев защищал страну вместе с 43-м батальоном. Затем стал в ряды терробороны.

49-летний замкомбрига погиб за мир в Украине.

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Соболезнование близким.

Герои не погибают!", - написал Резниченко в тг-канале.

Один из побратымов Александр прокомментировал смерть подполковника:

"Подполковник Башев Алексей Сергеевич, Сергеевич, командир, учитель, друг... один из лучших офицеров, один из лучших людей этой страны, пример настоящего воина, всегда впереди не смотря на звание и должность. Я горжусь, что воевал бок о бок с вами, спасибо за науку, отомщу".

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