Глава ДнепрОВА Валентин Резниченко рассказал о том, как на Днепропетровщине прошла ночь 24 апреля.
Резниченко сообщил, что в Павлоградском районе ночью было три “прилета” ракет. Одна из них попала в железнодорожную инфраструктуру, погиб 48-летний мужчина.
Было уничтожено 8 построек, под завалами оказались три легковушки и грузовик. Взрывная волна выбила стекла и заблокировала двери в жилом доме, находящемся поблизости.
Другие две ракеты попали в промышленное предприятия. Разрушено производственное здание, людей не задело.
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“Рашистская сволочь за все ответит! Все будет Украина!”, - подчеркнул Резниченко.
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