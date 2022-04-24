Глава ДнепрОВА Валентин Резниченко рассказал о том, как на Днепропетровщине прошла ночь 24 апреля.

Резниченко сообщил, что в Павлоградском районе ночью было три “прилета” ракет. Одна из них попала в железнодорожную инфраструктуру, погиб 48-летний мужчина.

Было уничтожено 8 построек, под завалами оказались три легковушки и грузовик. Взрывная волна выбила стекла и заблокировала двери в жилом доме, находящемся поблизости.

Другие две ракеты попали в промышленное предприятия. Разрушено производственное здание, людей не задело.

“Рашистская сволочь за все ответит! Все будет Украина!”, - подчеркнул Резниченко.

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