Как пишет Politeka.net, несмотря на тяжелую ситуацию в Украине полиция продолжает свою работу. И сегодня, 25 апреля, стало известно, что полиция задержала 33-летнего жителя Никополя на Днепропетровщине. Он избил мужчину, когда увидел у него дома свою жену.
"Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехали сотрудники полиции. Правоохранители установили, что смертельные телесные повреждения потерпевшему нанес 33-летний знакомый, который пришел в гости к хозяину дома и увидел там свою жену. Из-за ревности он избил мужчину, а когда тот потерял сознание завладел его имуществом, унес женщину и скрылся", - было заявлено в публикации.
Теперь правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы по статье 115 части первой - умышленное убийство.
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