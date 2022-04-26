25 апреля в селе Дедово Дмитровского старостинского округа Вольногорского городского совета, что на Днепропетровщине, попрощались с 42-летним гранатометчиком Юрием Черненко.

Об этом говорится на официальном сайте Вольногорского городского совета.

Юрий Черненко был участником АТО, на военную службу по мобилизации призван с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину — 24 февраля 2022 года.

Служил гранатометчиком механизированного батальона одной из воинских частей ВСУ.

Защитник Украины погиб 19 апреля, у него остались шестеро детей.

Напомним, житель Днепропетровщины пошел на крайность из-за ревности

А еще Politeka сообщала, что в Днепре оборвалась жизнь волонтерки, которая попала под обстрел

Также Politeka писала, что рашисты ударили по Днепропетровщине