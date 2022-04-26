Мэр Новомосковска Сергей Резник высказался о возможности переименования города.

Об этом он пишет в телеграм-канале.

«Я не хочу, чтобы мы даже начинали процесс определения общественного мнения без примерно пятой-шестой части населения города, которое выехало в западные области страны и за рубеж. И тем более без тех, кто с оружием в руках нас защищает.

Безусловно, большинство украинцев сейчас раздражают названия, напоминающие россию или представителей ее культуры – писателей, художников. Культура, на которой можно воспитать только убийц, насильников и мародеров, не заслуживает уважения и прославления. Ибо вектор этой культуры направлен на дно – вслед за русским кораблем.

Поэтому не исключаю, что процесс дерусификации в Новомосковске охватит вдобавок и названия некоторых улиц. Но все будем решать коллегиально с учетом мнения жителей города», – пишет он.

Также городской голова заявил, что если большинство граждан выскажется за переименование, то новое название будут выбирать совместно.

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