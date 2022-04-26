Украинские военные продолжают давать жесткий отпор оккупантам. На этот раз они сбили вражескую ракету с помощью ПЗРК "Игла".
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
Еще один подарок "русского мира" летел убивать украинцев, чтобы потом Москва варнякала о "обезвреженных боевиков" в очередной школе. Но не долетел. Обломки снаряда рухнули посреди поля.
"Наши сбили вражескую ракету ПЗРК "Игла". Обломки рухнули в поле. Никто не пострадал. Слава нашим военным!", – сказано в сообщении.
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Накануне, российские войска в очередной раз обстреляли территорию Зеленодольской объединенной территориальной громады Криворожского района Днепропетровской области. В результате обстрелов обошлось без пострадавших.
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