Відео затримання "любительки руського миру" в Дніпрі: перші подробиці

Переселенка з Лисичанська, яка виїхала в Дніпро через війну чекала, коли в її рідне місто увійдуть "ополченці" і вона зможе повернутися додому, дівчину затримали.

Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

Про це любителька "русского мира" розповідала в спільному прямому ефірі з жителем окупованої Луганської області в Instagram.

На питання дівчини " Так ти сюди не збираєшся?", хлопець заявляє, що приїде тільки тоді, коли "тут буде росія".

Переселенку дуже хвилювало питання, коли так зване "ДНР" "увійде" в місто чи зможе вона сім'єю повернутися назад, адже довгий час жила в Харкові. Але росіянин заспокоїв її, що раз прописка є-проблем не буде.

Сепаратистку затримала група "Варта Дніпра" і передала співробітникам правоохоронних органів.

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