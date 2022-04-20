Мешканка Харкова на ім'я Валерія змушена була тікати в Дніпро від війни, яку розв'язала росія.

Дівчина чекає повернення додому. І все б нічого, але вона дуже сподівається, що місто скоріше захоплять "ополченці" терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

Про це Валерія заявила в прямому ефірі на сторінці в Instаgram (instagram.com/valeriya__69).

"Я теж сподіваюся, що нас захоплять і я зберуся і поїду додому, тому що я дуже хочу додому", - каже Валерія.

Прямий ефір вона веде з якимось молодим чоловіком. Він теж зібрався їхати, мабуть, до Харкова після захоплення міста окупантами.

"Коли росія буде, то і приїду", - говорить він.

Чим займається співрозмовник Валерії-невідомо. На питання про те, ким він працює, чоловік відповів, що питати про таке - "не в компетенції" Валерії. Сама ж дівчина безробітна.

Вона запитує, чи зможе повернутися до Харкова, якщо туди зайде "ополчення". Каже, що у неї там є прописка.

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