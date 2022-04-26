Российские оккупанты 25 апреля нанесли удары по Днепропетровской области. Последствия ударов показал глава Днепропетровской ОВА на своей странице в Телеграмм.

"Днепропетровщина. 26 апреля. 15:00. Село Марьянское после вчерашнего артобстрела. Гребаный "русский мир!", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ночь на 25 апреля оккупанты обстреляли из систем залпового огня Новолатівську общину. Попали по окрестностям населенного пункта. Никто не пострадал.

Добавим также, за неделю на Днепропетровщине пиротехники обезвредили 181 взрывоопасный предмет, больше всего — в Криворожском районе: 112 единиц. Об этом сообщил 26 апреля на своей странице в Facebook председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Всего же с начала полномасштабного вторжения России на Украину с 24 февраля специалисты региона обследовали более 40 га территорий и уничтожили 1548 боеприпасов.

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