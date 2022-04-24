Волонтерка з Лисичанська Ольга Сєргєєва померла у лікарні в Дніпрі.
Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергія Гайдая.
15 квітня Ольга разом з чоловіком Андрієм потрапили під обстріл, доставляючи гуманітарну допомогу. Андрій загинув одразу, а за життя жінки до цього дня боролися кращі лікарі Дніпра.
"Серце Ольги зупинилося 23 квітня. Подружжя з перших днів війни волонтерили, вони доставляли гумдопомогу лисичанам. Мирні, добрі, позитивні. Вічна пам‘ять…-, написав у повідомлення Сергій Гайдай.
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