В Мелиоративном Днепропетровской области простились с холодноярцем Александром Грибановым.
Траурная церемония прошла на центральной площади селения. Боец 93-й отдельной механизированной бригады погиб под Изюмом, освобождая родную землю от российских оккупантов.
Идти защищать Украину Александр Грибанов решил мгновенно. Он защищал страну в составе героической 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр.
Друзья и одноклассники рассказывают, последнее известие от Александра получили из-под Изюма в Харьковской области. 17 апреля связь с ним прервалась.
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Лишь несколько дней назад узнали: собратья-холодноярцы 3 дня не могли унести его тело из-за плотных обстрелов. А родные и друзья все это время жили надеждой – может, ранен или разбился телефон.
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