В Мелиоративном Днепропетровской области простились с холодноярцем Александром Грибановым.

Траурная церемония прошла на центральной площади селения. Боец 93-й отдельной механизированной бригады погиб под Изюмом, освобождая родную землю от российских оккупантов.

Идти защищать Украину Александр Грибанов решил мгновенно. Он защищал страну в составе героической 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр.

Друзья и одноклассники рассказывают, последнее известие от Александра получили из-под Изюма в Харьковской области. 17 апреля связь с ним прервалась.

Лишь несколько дней назад узнали: собратья-холодноярцы 3 дня не могли унести его тело из-за плотных обстрелов. А родные и друзья все это время жили надеждой – может, ранен или разбился телефон.

Напомним, в Минобороны Украины прокомментировали угрозу наступления на Днепр

Как сообщала Politeka, в Днепре оборвалась жизнь волонтерки, которая попала под обстрел

Также Politeka писала, что жесткое наказание ждет дрифтеров в Днепре