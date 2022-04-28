Как пишет Politeka.net, украинцы продолжают защищаться от российских оккупационных войск уже 64-е сутки. И хоть орки не добрались физически до Днепропетровской области, это не мешает им обстреливать населенные пункты региона. Так, сегодня, 28 апреля, стало известно, что оккупант снова ударил из систем залпового огня по Великой Костромке. Об этом сообщил глава области Валентин Резниченко.

"Оккупанты из «Градов» обстреляли Большую Костромку.

Повреждены несколько жилых домов. Погиб 71-летний мужчина.

Из-за обстрела село частично осталось без света и газа", - сообщил Резниченко.

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