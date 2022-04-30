На Днепропетровщине задержали пропагандистку, помогавшую снимать сюжеты для РФ.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Днепропетровской области.
В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудники СБУ задержали женщину, которая с 2016 года активно помогала руководителям «ДНР» в информационной пропаганде.
Она занималась популяризацией террористического формирования в соцсетях и готовила постановочные сюжеты для кремлевской пропаганды (в том числе и о прибытии из РФ «гуманитарных конвоев»).
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Но после того как лидера террористов Захарченко ликвидировали, его помощница уехала и долгое время скрывалась. Но это ей мало помогло. В данный момент злоумышленница задержана. В её отношении открыто уголовное производство. Женщине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
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