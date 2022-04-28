Як пише Politeka.net, українці продовжують захищатися від російських окупаційних військ вже 64-ту добу. І хоч орки не дісталися фізично до Дніпропетровської області, це не заважає їм обстрілювати населені пункти регіону. Так, Сьогодні, 28 квітня, стало відомо, що окупант знову вдарив з систем залпового вогню по великій Костромці. Про це повідомив глава області Валентин Резніченко.
"Окупанти з" Градів " обстріляли велику Костромку.
Пошкоджено кілька житлових будинків. Загинув 71-річний чоловік.
Через обстріл село частково залишилося без світла і газу", - повідомив Резніченко.
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