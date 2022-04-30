В Покрове провели в последний путь Героя, погибшего на войне с россией.
Прощание состоялось вчера, 29 апреля, передает Покровский городской совет, который обнародовал фото с траурной церемонии.
Защищая свободу и независимость нашей страны, погиб покровчанин - стрелок ВСУ Роман Каданцев. Чтобы не рашистские нелюди, в сентябре ему бы исполнилось 28.
Покровчане прощались с героем. Отдать дань уважения и выразить поддержку родным на бульвар Шевченко, где проходила траурная церемония, пришли многочисленные горожане, друзья, побратимы.
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В последний путь героя провожали со всеми воинскими почестями, люди не сдерживали слез, и живым коридором становились перед ним на колени.
Панихиду по погибшему отслужил настоятель храма св. Петра Могилы о. Иван Назарик.
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