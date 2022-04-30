В Днепре царит тотальный покой и равновесие. Даже регулярные вражеские прилеты уже не влияют на эмоциональное состояние днепрян.

Об этом заявил городской голова Борис Филатов.

По словам мэра, сейчас Днепропетровщина – на линии сразу четырех фронтов. В регионе решили не терять времени-здесь сразу начали формировать оборонительные рубежи. Первый месяц полномасштабной войны дал городу и области драгоценное время. В территориальную оборону направили не менее 400 млн прямых инвестиций.

"Я не буду открывать секретов, но с первого дня наша городская коммунальная техника начала копать. Копать, копать и еще раз копать. Укрепление, противотанковые рвы, техника уже работает в других областях. С учетом того, что мы здесь подготовились, начинаем помогать нашим соседям. Мы имели время, и самое главное, что мы это время не тратили", – отмечает городской голова Днепра.

Но самое главное, говорит Борис Филатов, в городе царит тотальный покой и равновесие. Даже регулярные вражеские прилеты уже не влияют на эмоциональное состояние днепрян. Достичь этого удалось прежде всего благодаря коммуникации власти с населением.

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